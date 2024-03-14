蔚来与宁德时代就长寿命电池业务签约

中国电动车制造商蔚来汽车与动力电池龙头宁德时代达成协议，合作开发寿命更长的电动车电池。

综合路透社和证券时报网报道，蔚来汽车创始人兼首席执行官李斌星期四（3月14日）在北京宣布上述消息。

李斌说，此次合作将利用两家公司的电池技术开发寿命更长的电池，以降低电池的“全生命周期”成本，目标是将电池的使用时间延长到八年或10年以上。

蔚来汽车还宣布，蔚来汽车用户的电池租用服务（BaaS，Battery as a Service）月租费最高将下调33%，让购买蔚来电动车的成本最多降低12.8万元（人民币，约2万3700新元）。

蔚来汽车与宁德时代在2020年共同投资成立武汉蔚能电池资产有限公司，以推动“车电分离”模式（换电模式）的发展，并在此基础上推出BaaS业务。

相对于充电，换电是用户直接到换电站换装一组充满电的电池。在这种模式下，动力电池不属于用户，用户通过租赁的方式使用电池，每个月需支付服务费。

这一模式能够缓解充电高峰期电网的压力，但行业分析师认为，只有在电池变得更加标准化的情况下，换电才有可能实现。为了让换电模式盈利最大化，长寿命电池的开发就显得格外重要。

李斌星期四称，截至当天，蔚来已布局2382座换电站，公共充电桩2万1652个。

蔚来汽车是中国首家在私人乘用车领域推行换电模式的企业，早在2018年就把换电和电池租赁作为核心商业模式。