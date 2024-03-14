中国批美TikTok强卖法案站在公平竞争原则对立面

中国抨击美国众议院通过TikTok强卖法案，是站在公平竞争原则和国际经贸规则的对立面，“完全是强盗逻辑”。

美国众议院星期三（3月13日）以压倒性的票数通过要求中国互联网巨头字节跳动剥离旗下短视频平台TikTok的法案。根据法案，字节跳动须在180天内出售TikTok，否则将面临被禁的命运。

中国外交部发言人汪文斌星期四（14日）在例行记者会就上述事件说，美国众议院通过的法案，让美国站在公平竞争原则和国际经贸规则的对立面，如果所谓“国家安全”的理由可用来任意打压别国的优秀企业，那叫毫无公平正义可言，看到别人的好东西就要想方设法据为己有，这完全是强盗逻辑。

汪文斌说，美方对TikTok事件的处理，将让世界更加清楚地看到，美国所谓的规则秩序究竟是有利于世界，还是只服务于美国自身。

中国商务部新闻发言人何亚东同日在新闻发布会上说，美方应切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压别国企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平公正和非歧视的环境，相关方应严格遵守中国法律法规，中方将采取一切必要措施，坚决维护自身合法权益。

TikTok在美国拥有1亿7000万名用户。美国国会议员和州政府官员近日纷纷呼吁在全美范围禁止TikTok，理由是担心中国政府对该平台的潜在影响。