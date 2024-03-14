中国国开行原副行长周清玉涉受贿被起诉

中国国家开发银行原副行长周清玉因涉嫌受贿、利用影响力受贿，被检察机关提起公诉。

据央视新闻星期四（3月14日）报道，周清玉涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由吉林省长春市人民检察院审查起诉，长春市人民检察院已向长春市中级人民法院提起公诉。

检察机关指控，周清玉利用担任国开行党委委员、纪委书记、副行长等职务上的便利及利用本人职权或地位形成的便利条件，为他人在贷款融资、项目承揽、企业经营、人事安排等事项上提供帮助，非法收受他人财物，数额特别巨大。

检察机关指，离职后，周清玉利用原担任国开行党委委员、副行长等职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，数额巨大，依法应当以受贿罪、利用影响力受贿罪追究刑事责任。

公开资料显示，今年62岁的周清玉一直在金融系统任职，他曾在中国农业银行工作多年，担任过中国农业银行贵州分行行长、农业信贷部总经理、股份制改革领导小组办公室常务副主任、三农业务总监等职。

周清玉在2011年到国开行工作，任国开行纪委书记，2016年升任国开行党委委员、副行长。2015年，他还曾担任中央第三巡视组副组长。

周清玉曾与在2019年7月落马的国开行原董事长胡怀邦共事过。

2022年7月，周清玉被免去国开行相关职务，当时距离他到龄退休仅有两个月。去年5月，官方通报他因涉嫌严重违纪违法，正接受审查调查；被查半年后，他被开除中共党籍，去年12月被捕。

2012年中共十八大以来，国开行持续是金融腐败重灾区，至今已有六名高官落马。2021年9月以来，曾担任国开行副行长的何兴祥、王用生也先后落马。

已退休八年的国开行原副行长李吉平也在星期三（3月13日）被通报落马，成为全国两会（人大、政协年会）本周闭幕后被调查的“首虎”。