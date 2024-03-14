中国商务部：欧盟对中国电动车进行登记将影响欧盟消费者利益

对于欧盟对从中国进口的电动车进行海关登记，中国商务部称，此举给正常贸易往来增添负担，不利于双方新能源产业深化合作，同时将影响欧盟消费者的利益。

据央视新闻报道，中国商务部新闻发言人何亚东星期四（3月14日）在新闻发布会上说，注意到欧盟近日发布条例，要求海关对自中国进口的电动汽车进行登记，中方对此表示高度关注，业界对欧盟未来可能采取的追溯征税措施表示极大的担忧。

何亚东称，中国电动汽车出口企业反映，中国对欧盟出口量与欧盟电动汽车消费量的变化相适应，并不存在所谓的进口激增和损害欧盟市场的情况。

何亚东指出，欧盟采取进口登记措施和可能的追溯征税，增加了进口环节，给正常的贸易往来增添负担，不利于双方新能源产业深化合作，也将影响欧盟消费者的利益。

何亚东说，中方一贯坚持通过对话磋商解决彼此关切，实现互利共赢，希望欧方审慎使用贸易救济措施，为中欧电动汽车产业发展创造更加稳定、健康的环境。中方将密切关注欧方后续行动，坚定维护中国企业的合法权益。

自3月7日起，欧盟委员会要求从中国进口的电动车必须进行海关登记。这意味着如果欧盟的反补贴调查最终认定中国电动车接受了不公平补贴，这些被登记的汽车或将被追加关税。

欧盟去年10月正式对中国电动车启动反补贴调查，目前调查正在进行中，预计将于今年11月结束。不过依据欧盟最初的通知，可在通知发布日起九个月内（即今年7月起）征收临时性反补贴关税。