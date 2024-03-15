中国驻加拿大大使：中资企业将继续投资加拿大关键矿产

中国驻加拿大大使丛培武说，中方将继续在加拿大国内关键矿产领域开展业务，尽管加拿大总理特鲁多“不幸”对外国投资进行打压。

丛培武星期三（3月13日）接受彭博社采访时说，加拿大政府阻止中国投资者购买该国矿企多数股权的做法是“错误的”，就像2022年迫使三家中资公司从加拿大三家小型锂矿商撤资那样。

丛培武说：“将正常的商业合作政治化、以国家安全为借口进行政治干预，这是错误的。”他还说：“我们将继续在相互尊重、互惠互利的基础上开展业务。”

在特鲁多政府收紧外资持股规定逾一年后，中国投资持续流向加拿大采矿业。仅今年一年，紫金矿业便启动了收购加拿大铜业公司Solaris Resources Inc.15%股权的计划，赣锋锂业收购了总部在温哥华的美洲锂业（Lithium Americas Argentina Corp.）15%的股权，银泰黄金则同意以3.68亿加元（3.63亿新元），收购黄金勘探公司奥西诺资源（Osino Resources Corp）。

加拿大自然资源部长威尔金森（Jonathan Wilkinson）上周警告矿企称，中国持股将面临严格的国家安全审查。

中国已与资金短缺的加拿大小型矿企形成同盟，后者中有一些已呼吁加拿大政府放松对中资的严格规定。在大宗商品价格低迷之际，该行业难以筹集资金。

包括锂、铜、镍和钴在内的矿产是电动汽车、太阳能电池板和风力涡轮机的关键组成部分，而美国和加拿大等国家已推动建立本国供应链，以削弱中国在全球矿业中的主导地位。