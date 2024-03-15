中国2月商品住宅销售价格同比继续下降

中国官方数据显示，今年2月中国各线城市商品住宅销售价格同比继续下降，降幅扩大。

中国国家统计局星期五（3月15日）公布2月70大中城市房价。受去年同期基数相对较高等因素影响，2月中国各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比降幅均扩大。

其中，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.0%，降幅比上月扩大0.5个百分点。北京、上海分别上涨1.0%、4.2%，广州、深圳分别下降4.6%、4.8%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降1.1%和2.7%，降幅比上月分别扩大0.7和0.6个百分点。

二手房方面，2月一线城市二手住宅销售价格同比下降6.3%，降幅比上月扩大1.4个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降5.3%、6.0%、7.5%和6.1%。二、三线城市二手住宅销售价格同比均下降5.1%，降幅比上月分别扩大0.7和0.6个百分点。

与上月相比，2月一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅与上月相同。其中，北京、广州和深圳分别下降0.1%、0.8%和0.5%，上海上涨0.2%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅与上月相同。

二手房方面，2月一线城市二手住宅销售价格环比下降0.8%，降幅比上月收窄0.2个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降0.9%、0.6%、1.0%和0.5%。二线城市二手住宅销售价格环比下降0.6%，降幅与上月相同。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.6%，降幅比上月收窄0.1个百分点。