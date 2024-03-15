美参院不愿加速通过要求字节跳动剥离TikTok法案

美国参议院不愿加速通过要求中国科技巨企字节跳动剥离TikTok法案，有参议员支持众议院此前压倒性表决通过上述法案，有参议员则认为有必要认真检讨此法案。

综合路透社和彭博社星期四（3月14日）报道，美国众议院星期三（3月13日）以352票赞成、65票反对的结果，通过由共和与民主两党众议员上周提出的《保护美国人免受外国对手控制应用程序侵害法》。法案要求字节跳动须在180天内出售TikTok，否则将在美国境内全面禁止使用。

美国参院商务委员会主席坎特维尔（Maria Cantwell）受访时说：“我们或许需要一个星期的时间以进一步了解所有选项。我们当然希望就此事推出最强的法律工具，也不排除召开听证会。”

民主党科技议题首席参议员韦登（Ron Wyden）说，他仍在审查众院通过的法案内容，也对任何允许中国政府获得美国用户私人数据的应用表达严重关切。“我要说的是，历史教会我们，当立法者就科技和社交媒体议题仓促立法时，总会出现错误。”

美国参院商务委员会首席共和党议员克鲁兹（Ted Cruz）说，“我对众议院采取了行动感到高兴”，并称此法案应该接受“全面的修正程序”。

这一拖可能是几个月的时间，或因议员们急着在选举年赶回老家拉票而最终将此法案扼杀。过去许多法案都没逃脱类似的命运。参议员们也暗示，他们不想匆忙就禁止这款有多达1.7亿美国人使用的应用。

皮尤研究中心去年12月的一项民调显示，38%的美国人支持禁止TikTok，低于去年3月的50%。目前已锁定为共和党今年总统选举提名人的唐纳德·特朗普，公开反对他四年前主政时曾想对TikTok实施的禁令，此决定令共和党内的算计更微妙了。

美国前财长姆努钦说，他正与潜在投资者商讨收购TikTok。图为姆努钦2021年10月在米尔肯研究所全球论坛上发言。（法新社档案照）

另一方面，美国前财长姆努钦星期四（14日）接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）访问时说，他正召集一批投资者，计划从字节跳动手中收购TikTok。

姆努钦表示，他已与一些潜在投资者商讨收购TikTok，但拒绝透露任何细节。他说，TikTok是一门很好的生意，应该由美国企业拥有。中国不可能让美国企业在中国境内经营这样的生意。美国应该用本土科技改造此应用。