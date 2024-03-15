柯文哲：没理由拒绝蔡英文邀约 国民党称持续讨论适当互动机会

台湾总统蔡英文星期四（3月14日）在总统府与民众党主席柯文哲进行两小时的朝野对话，柯文哲星期五（15日）受访时说，他没有理由拒绝蔡英文过年时的邀约，并赞同蔡英文提出的持续建立政党沟通平台概念。国民党回应蔡英文邀约时称，将持续讨论适当互动机会。

综合台湾《联合报》《中国时报》等报道，蔡英文和柯文哲星期四午间在总统府就劳保年金改革、提升国防预算、强化社会安全网及持续建立政党沟通平台等重要议题交流意见。两人也一起吃牛肉面。

民众党指出，柯文哲特别带了一盆小草当伴手礼，象征将“小草”的心声带进总统府，期望民进党政府能回应台湾公民社会对于改革的高度期待。

蔡英文对柯文哲说，面对复杂多变的挑战，台湾最需要的是团结一致，希望未来能够持续建立“政党沟通平台”，在重大国政议题上凝聚朝野及社会最大共识。柯文哲则回应，政党和解、社会和谐是他一贯的主张，而只要是对台湾有利、人民有益的事，他都会努力以赴。

柯文哲星期五受访时表示，总统蔡英文大年初一亲自致电给他，说希望可以讲讲话，谈她过去八年执政，也提及持续建立政党沟通平台。他认为虽然在野党要尽到监督责任，但有政党沟通平台也是好的。

在被问和蔡英文碰面党内是否有反对声音，民众党团总召黄国昌说最应该谈的是司法改革。柯文哲回应，司法、媒体、立法院改革都是民众党的主要诉求事项，和蔡英文碰面过程中当然都有提到。

台湾总统府星期四透露，蔡英文过年期间也主动致电给国民党主席朱立伦，期盼能择定合适时间会面交流。

对于蔡英文的邀请，国民党仅回应，台湾大步向前是大家的期盼。对于会面事宜，将持续讨论适当互动机会。

国民党文传会主委李彦秀说，总统蔡英文说要持续建立政党沟通平台，凝聚朝野及社会最大的共识，但“这份善意迟到了八年”。