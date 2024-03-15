中国完成全球首例基因编辑猪肝移植人体

中国科学家已成功将一只多基因编辑猪的全肝，以辅助方式移植到一名脑死患者体内。

“空军军医大学”公众号星期四（3月14日）发文称，中国科学院院士窦科峰、肝胆外科主任陶开山的带领下，空军军医大学西京医院3月10日成功将一只多基因编辑猪的全肝，以辅助方式移植到一位脑死患者体内。

经科技查新，这是全球首例由猪到人异种肝移植公开报道案例。

窦科峰说，这是医学界第一次将基因编辑猪肝植入人体内，在目前观察的96小时内，移植的基因编辑猪肝脏，在人体内能够发挥生理功能，正常分泌胆汁，说明有可能替代人类肝脏。

文章说，中国有近4亿肝病患者，700多万肝硬化患者，同时每年新增30万至50万的肝衰竭患者。对于肝衰竭，肝移植是唯一有效根治方式。

现实中，很多人因等不到人类供肝而失去生命。而异种肝移植不受供肝数量限制，可使更多终末期肝病患者获益，未来可能完全替代同种肝移植。

文章还说，2021年到2023年，美国相继开展了四例基因编辑猪-脑死亡受体肾脏移植、一例基因编辑猪-脑死亡受体心脏移植、两例基因编辑猪-人心脏移植手术，这一系列医学突破引发了广泛关注，使得“以基因编辑猪为供体的异种移植”成为缓解“移植器官短缺”的新希望，极大地鼓舞着科研工作者。