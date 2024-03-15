中使馆批国际原子能机构确认福岛核处理水完全符合国际标准

中国驻日本大使馆批评国际原子能机构确认福岛核电站排出的核处理水完全符合国际标准。

对于有报道指国际原子能机构总干事格罗西访日期间表示，确认福岛核处理水完全符合国际标准，氚浓度非常低，并称对日本水产品的限制没有科学理由，中国驻日本大使馆发言人星期四（3月14日）在官网以答记者问形式回应，日方强行实施核污染水排海，自人类和平利用核能以来没有任何先例，也没有任何公认的处置标准，何谈符合所谓“国际标准”？

发言人指出，福岛核事故产生的核污染水包含熔融堆芯中存在的各种放射性核素，很多核素尚无有效处理技术，片面聚焦氚元素，显然是在无视这一基本事实。

发言人强调，包括中方在内的利益攸关方针对日本水产品采取相应防范和应对措施，维护食品安全和民众健康，完全正当、合理、必要，具有充分科学依据。

发言人说，核污染水排海事关全人类健康、全球海洋环境和国际公共利益。去年11月，中日领导人旧金山会晤时就妥善处理这一问题达成重要共识，同意本着建设性态度通过磋商谈判找到解决问题的合适途径。

发言人称，中方再次敦促日方将两国领导人共识和有关表态落到实处，严肃诚实对待国内外合理关切，尽快配合建立各利益攸关方全面、有效、独立推进的长期国际监测机制，以负责任和建设性态度处置核污染水。

发言人也表明，国际原子能机构秘书处应该秉持客观专业公正原则，不要为日本核污染水排海的错误行为背书，不要发布误导国际舆论的片面信息。

据法新社报道，国际原子能机构总干事格罗西星期三（13日）在福岛核电站视察后说，他在与福岛地区的官员和学生交流时得知，相较于去年，核处理水刚排海时，现在排出的水质有明显改善，几乎找不到氚元素或是极其少量的氚元素。

另据日本共同社报道，在与日本外长上川阳子的联合记者会上，格罗西确认福岛核电站的排海工作完全遵照国际标准，按计划安全地实施。