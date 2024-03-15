香港金庸百岁诞辰纪念展 小说人物雕塑亮相

今年是已故武侠小说泰斗金庸百年诞辰，一场在香港举办的纪念活动在星期五（3月15日），即金庸农历冥诞（二月初六）开幕，展出由雕塑艺术家任哲创作的10尊金庸小说角色人物雕塑。

综合星岛头条和香港01报道，“侠之大者-金庸百年诞辰纪念”活动有两个纪念展，第一个纪念展“侠之大者-金庸百年诞辰纪念·江湖盛汇”从3月15日至7月2日在中环爱丁堡广场举行。

首个纪念展场内设计成《射雕英雄传》的蒙古包，展出任哲创作的10尊金庸小说角色人物雕塑，即小龙女、杨过、灭绝师太、周伯通、胡斐、范瑶、完颜洪烈、金轮法王、成吉思汗、郭靖。

纪念展将还原小说的情境布置及经典服装造型，定期举办文艺互动体验，如阅读分享会、音乐会、绘画工作坊。

第二个纪念展“侠之大者-金庸百年诞辰纪念·任哲雕塑展”则从3月16日至10月7日在香港文化博物馆举行，展出任哲创作的22尊金庸经典作品人物雕塑，包括《神雕侠侣》的杨过与小龙女、《射雕英雄传》的郭靖与黄蓉、欧阳锋、王重阳、洪七公、一灯、黄药师。

香港特首李家超及金庸的遗孀林乐怡星期五出席在爱丁堡广场举行的开幕典礼。李家超在开幕典礼致辞时说，香港是金庸武侠小说的诞生之地，金庸的作品除了成为香港文化的一个金漆招牌，更成为蜚声中外的文化现象。

李家超也说，金庸的优良文学作品生于香港，盛于世界，彰显香港的文化海纳百川，并说：“主办方将这次纪念活动以‘侠之大者’命名，正是希望广大观众，特别是年轻人透过一系列精心策划的雕塑展览和文艺活动，感受侠义精神，领略中华文化，厚植家国情怀，锤炼过硬本领，积极投身贡献国家和社会。”