中国外交部大使王克俭访问以巴

中国外交部公布，外交部大使王克俭先后访问巴勒斯坦和以色列。王克俭针对以哈冲突强调，当务之急是全面停火止战、保障人道援助，实现以巴两国和平共存。

中国外交部在官网公布，王克俭星期三（3月13日）访问巴勒斯坦，分别与巴勒斯坦外长马立基、总统外交事务顾问麦吉迪会面，就中巴关系、加沙冲突等交换了意见。

王克俭形容中巴传统友好，一贯坚定相互支持。当前加沙冲突持续延宕，人道局势极其严峻，中国对此深表担忧。

王克俭说，冲突爆发以来，中国一直在为停火止暴奔走、为保护平民尽力。中国将继续同国际社会一道，推动尽快平息战火，为推动巴勒斯坦问题在“两国方案”基础上实现全面、公正、持久解决作出不懈努力。

王克俭隔天（14日）在以色列与以色列外交部副总司长、政策研究中心主任费因梅瑟，负责亚太事务的代理副总司长沙格瑞会面，就中以关系、加沙冲突等交换了意见。

王克俭说，中以是创新全面伙伴，近年来双边关系发展势头良好。加沙冲突已给巴以双方造成严重人员伤亡和财产损失，当务之急是全面停火止战、保障人道援助，切实保护平民，在“两国方案”基础上实现巴勒斯坦问题政治解决，实现以色列和巴勒斯坦两国和平共存。

以哈冲突爆发后，中国官方曾强调，巴以冲突循环往复的根源在于巴勒斯坦领土长期被非法占领，巴勒斯坦人民独立建国的权利被长期忽视，巴勒斯坦民众的基本权利长期没有得到根本保障。

中国也发布关于解决巴以冲突的立场文件，强调应立即停火止战，保障人道主义救援通道安全畅通，防止冲突扩大，根本出路是落实“两国方案”，凝聚国际促和共识，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决，并呼吁联合国安理会进一步发出明确信号，反对强行迁移巴勒斯坦平民，避免巴勒斯坦平民流离失所，呼吁尽快释放所有被扣押的平民和人质。