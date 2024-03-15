欧盟航空安全机构：中国C919客机需等候多年才能获得欧洲飞行认证

欧洲联盟航空安全机构高官说，中国C919客机需等候多年才可能获得欧洲飞行认证。

据路透社星期四（3月14日）报道，中国商飞C919窄体客机在2022年获得中国境内飞行认证后，于去年5月投入服务。该客机的主要竞争对手是空中巴士和波音畅销客机机型。

欧洲联盟航空安全机构（EASA）代理执行长泰加特（Luc Tytgat）说，中国商飞最初在2019年向他们申请欧洲飞行认证，然后在去年11月再次提出申请，希望能在2026年前获得此认证。

泰加特在EASA克隆总部受访时说：“老实说，我不知道我们能否着手进行此事。对我们来说，这架飞机太新颖，让我们无法落实审批工作。自2019年以来，有关该客机的工作一直在中国境内进行，现在必须向我们通报有关变化。”

泰加特说：“我们如今必须再重新熟悉这架飞机，以了解它目前的模样。这是一项大工程。”

泰加特的说法意味着，欧盟航空安全机构目前仍处于“技术熟悉”阶段，专家称这是启动可历时五年之久的认证程序的第一步。

此前，中国国产C919客机上月在新加坡航展上亮相，这是该客机的海外首秀。在空巴尚未完成等候订单，波音面对737 Max客机质量问题之际，中国商飞借机推销旗下的C919客机为欧美对手的替代选择。

不过，为了获得重要的出口订单，中国商飞必须获得欧盟航空安全机构和美国联邦航空管理局等外国监管机构对其设计的广泛认可。

在2019年签订的中欧协议下，欧盟航空安全机构必须决定是否给中国C919发出欧洲飞行认证，以确保这些输欧飞机达到该机构制定的安全标准。如果没有此认证，C919将无法在欧洲飞行。