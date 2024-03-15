调查：香港雇主对今年招聘乐观程度下降

一项调查显示，随着花红减少，香港雇主对今年招聘的乐观程度下降，这凸显作为金融中心的香港所面临的困境。

综合彭博社和香港中通社报道，国际审计公司毕马威星期四（3月14日）发布的2024香港高管薪资展望调查报告显示，只有26%的雇主预计2024年的员工人数会增加，比例低于去年的37%。高管人员态度更为乐观，其中41%受访者预计员工人数会增长，但仍低于去年的48%。

毕马威中国个人服务合伙人萧维强表示，今年的调查结果显示，高管对于能够提高业绩的人才需求持续。随着业务持续转型以及商业环境不断变化，雇员的角色和职责也将不断演变。在2024年，如何扩大多元人才库和完善人才配对，将成为雇主的成败关键。

在中国股市长期下跌、房地产市场严重下滑、经济增长乏力的情况下，银行和投资公司一直在裁员，并缩减在亚洲的业务。

上述调查显示，六个行业的裁员预期均高于前一年。1103名企业高管及专业人士接受毕马威的调查，其中552名受访者在香港工作或居住，551名受访者在中国大陆工作或居住。

在关键的金融服务领域，14%受访者表示公司今年将裁员，高于去年的9%。总体而言，16%受访者表示公司将裁员，比例是去年的一倍。

调查也显示，公司发放的花红也将减少。公司去年平均发放2.27个月花红，比2022年少了0.16个月。金融服务和房地产领域花红减幅较大，显示这两大领域在过去一年面对严峻挑战。