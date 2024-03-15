美大使：中国抗议美TikTok法案极具讽刺意味

美国驻中国大使伯恩斯指中国抨击美国TikTok法案的行为极具讽刺意味。

美国众议院星期三（3月13日）以压倒性的票数，通过要求中国互联网巨头字节跳动剥离旗下短视频平台TikTok的法案。根据法案，字节跳动须在180天内出售TikTok，否则将面临被禁的命运。中国批评众议院此举是站在公平竞争原则和国际经贸规则的对立面，“完全是强盗逻辑”。

据彭博社报道，伯恩斯星期四（3月14日）接受彭博电视台采访时说，中国不赋予自己的公民使用美国社交媒体平台X（前称推特）、脸书、Instagram的权利，但中国官员却可以在X上批评美国，“我觉得这极具讽刺意味”。

伯恩斯说：“从多方面来说，技术现在是美中之间竞争的核心，无论是商业技术，例如TikTok，还是具有可转化为军事技术与我们竞争能力的技术。”

关于TikTok是否对美国国家安全构成威胁的课题，伯恩斯说，拜登已经对此发表了讲话，美国白宫国家安全顾问沙利文本周在白宫也就此事提问，“我们是想让美国公司还是中国公司拥有TikTok这项非常重要的技术？我们是想让美国公司还是中国公司获取数百万美国人的数据？”，这两个问题的答案是显而易见的。

对此，中国外交部发言人汪文斌星期五（3月15日）在例行记者会上回应称，中国对待境外社交媒体的政策，同美方对待TikTok的态度完全不具有可比性。“只要遵守中国法律法规的要求，我们一向欢迎各类平台产品服务进入中国市场，这一规定对所有的外国企业一视同仁，没有歧视性。”

汪文斌说，TikTok完全按美国的法律注册，经营合法合规，接受美方监管，美方却千方百计动用国家力量对其打压，不仅要实施禁令，甚至还要强制剥离。“一个标榜言论自由，自诩为自由市场经济的国家，却不惜动用国家力量打压特定企业，这才是真正具有讽刺意味。”

此前，中国商务部新闻发言人何亚东星期四在新闻发布会上就美国TikTok法案说，美方应切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压别国企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正和非歧视的环境，相关方应严格遵守中国法律法规，中方将采取一切必要措施，坚决维护自身合法权益。