中国证监会：严把拟上市企业申报质量

继中国证监会主席吴清本月初提出，企业IPO上市绝不能以圈钱为目的后，中国证监会星期五（3月15日）发布文件，提出严把拟上市企业申报质量、压实中介机构“看门人”责任等八项措施。

据中国证监会官网，中国证监会星期五发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》。

《意见》提出，严把拟上市企业申报质量，严禁以“圈钱”为目的盲目谋求上市、过度融资；要求拟上市企业充分配合中介机构核查和发行监管工作，确保所提供材料真实准确完整。

同时，《意见》提出压实中介机构“看门人”责任。中介机构应当从投资者利益出发，健全内部决策和责任机制，立足专业、勤勉尽责，保荐机构要以可投性为导向执业展业。

另外，《意见》还提到突出交易所审核主体责任，交易所应当坚守板块定位，严格执行审核标准，对申报项目依法作出明确判断。

《意见》也说，要强化证监会派出机构在地监管责任，更好发挥派出机构“桥头堡”作用，充实发行监管一线力量，扎实履行好辅导监管和现场检查职责。

吴清上周在今年全国人大会议的记者会首次亮相，他在回答相关提问时说，提高上市公司的质量，是上市公司自身事情，但也需要外部环境的改善。

他说，证监会的首要职责是做好监管，从入口、出口等各个环节做好监管，促使上市公司更加专注主业，更加优化资源配置，更加稳健经营，更好回报投资者。