中国建行行长张金良出任党委书记

中国建设银行行长张金良将接替退休的田国立，成为建行党委书记。

综合澎湃新闻和21世纪经济新闻报道，中共中央组织部有关负责人星期五（3月15日）下午出席中国建设银行干部会议，宣布中央决定，张金良出任中国建设银行党委书记，免去田国立的中国建设银行党委书记职务。这意味着张金良将接替田国立，成为中国建设银行新任董事长。

公开资料显示，张金良出生于1969年11月，1997年在厦门大学获颁经济学博士学位。张金良毕业后进入中国银行，从2003年10月至2016年1月，先后担任中国银行财会部副总经理、IT蓝图实施办公室主任、财务管理部总经理，中国银行北京市分行行长、党委书记，中国银行副行长、党委委员。

2016年1月至2018年8月，张金良先后担任中国光大集团党委委员、执行董事，中国光大银行党委副书记、执行董事、行长。随后，张金良调任邮储银行，2018年8月起，任中国邮政集团公司董事、总经理、党组副书记，2019年5月起任董事长及非执行董事。2022年4月起，张金良调任中国建设银行党委副书记，一个月后出任行长。

中国建设银行董事长田国立出生于1960年12月，这次到龄退休。这次人事变动后，建行管理层包括四名副行长纪志宏、李运、王兵和李民，以及董事会秘书胡昌苗，首席信息官金磐石和首席财务官生柳荣。其中王兵和李民均为去年升任副行长。