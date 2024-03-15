中国吁胡塞武装立即停止红海袭扰行为

在也门胡塞武装袭击红海船只的情况近期趋向恶化之际，中国呼吁胡塞武装立即停止有关袭扰行为，同时敦促有关方面保持克制，停止加剧紧张局势的行动。

根据中国常驻联合国代表团网站星期四（3月14日）消息，中国常驻联合国副代表耿爽在安理会也门问题公开会上说，当前红海紧张局势持续升级，令人担忧。“有关袭击和军事行动导致人员伤亡，我们对此表示遗憾。”

耿爽说，中方呼吁胡塞武装尊重各国商船根据国际法在红海水域的航行权利，立即停止有关袭扰行为，呼吁有关方面保持克制，立即停止加剧紧张局势的行动。

耿爽指出，也门人道危机仍在持续，1800多万平民亟需人道援助，约240万儿童营养不良。中方呼吁国际社会加大对也门人道和发展投入，期待世界粮食计划暑尽快恢复在也门北部的人道援助。

耿爽说，红海紧张局势是加沙冲突外溢影响的显著表现。当前正值斋月，对广大穆斯林信众来说，本应是祥和安宁的日子，但加沙的民众依然深陷苦难，看不到和平的希望。

耿爽最后说，“我们再次呼吁以色列立即停止在加沙地带的军事行动，停止集体惩罚巴勒斯坦人民。呼吁有关国家倾听国际社会的压倒性呼声，真正秉持负责任、建设性态度，支持安理会尽快就要求加沙立即停火采取行动。”

自去年11月起，胡塞武装频繁袭击往来红海和亚丁湾的商船，宣称这么做是为了报复以色列对加沙的攻击。为此，美国和英国今年1月中开始联手空袭胡塞在也门的设施。

今年3月6日，胡塞武装对一艘红海散货船进行导弹袭击，造成三名海员死亡。这是自去年胡塞武装开始袭击红海船只以来，首次有人员死亡，可能导致红海紧张局势进一步升级。