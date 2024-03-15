国民党智库董监事改选广纳立委 落实主席内造化目标

台湾在野的国民党智库星期五（3月15日）举行董监事改选，广纳现任立法委员，落实智库董事长、党主席朱立伦的内造化目标。

综合台湾《自由时报》和中央社等报道，国民党智库星期五完成董监事改选后，纳入九名董事，其中陈菁徽、吴宗宪、葛如钧、林倩绮、翁晓玲、王育敏和陈永康为新当选，柯志恩和林德福续任。新任监事则为立委许宇甄、国民党财务室主任江美桃和曾任双北市（台北市和新北市）交通局长的王声威。

兼任智库副董事长的桃园市长张善政转任顾问，台北市长蒋万安和基隆市长谢国樑也不再兼任智库董事。与会者透露，当天并未讨论国民党智库各组召集人是否有更动，但张善政转任顾问留下的空缺将后续补实。

朱立伦星期五下午在脸书发文写道，随着社会快速变迁，国民党智库已经到了需要大幅度改革、转型的时候了，内造化、轻量化与年轻化势在必行，目标就是要让智库能够永续。

他指出，在内造化部分，智库必须结合立院党团、地方政府的意见共同运作，国民党将多位专业立委纳入董监事会，一起让智库能够接轨民意，关注社会重大议题，提出符合民众需要、有感的政策。

对于轻量化的改革，朱立伦说，国民党综观不论是台湾还是国外智库，都要接纳更多社会资源与社会力量，智库的轻量化不仅是为了让政策与理念能永续，更是让国民党能够面向社会、找回社会力。

至于年轻化，朱立伦说，国民党将比照立法院八个委员会建立八大领域政策协作平台，与立法院接轨、社会议题接轨，快速因应变化。

朱立伦坦言，改革从来不是一件容易的事情，而在这个过程中，一定需要有人扮黑脸，接受外界的质疑与批判。他愿意担任这个角色，只要国民党能够更好、能够永续，所有骂名他都可以承担。