中国央视315晚会点名宝马 指一车型传动轴频出异响

中国央视每年一度的消费者维权节目“315晚会”点名德国汽车制造商宝马集团，指其一款中国产车型传动轴频出异响。

央视“3·15”晚会星期五（3月15日）晚开播，聚焦“共筑诚信 共享安全”主题，关注消防安全、食品安全、金融安全、数据安全等领域。

央视称，宝马530Li车型车底频频传出异响，让众多宝马车主寝食难安。

报道称，记者采访了多位宝马530Li的车主，也走访全国多家宝马4S店，对于宝马530Li车型的传动轴异响问题，宝马4S店的工作人员并不避讳，维修人员也坦承，更换传动轴可以，退车或者换车，他们做不到。

但调查发现，更换新的传动轴并不能彻底解决车辆传动轴异响的问题。

车主们认为，只要传动轴存在这种原因不明的异响，就代表着有安全隐患，宝马厂家有责任和义务查明真相，给车主们一个明确的答复。

被央视点名后，宝马集团在官方微博作出回应，称已针对部分宝马530Li用户提出的传动轴异响问题进行过技术核查，确认该现象不会影响行驶安全，且可以通过维修解决。

宝马表示将承担所有相关维修费用，进一步开展技术复查和深入分析，给消费者满意的答复，并对由此给用户带来的不便深表歉意。

据彭博社报道，宝马去年在中国销售了近82.5万辆BMW和Mini汽车，占全球交付量的近三分之一。尽管交付量上升，但包括宝马在内的国际汽车制造商正在失去市场份额，落后于比亚迪等中国本地制造商。