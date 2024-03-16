质疑没收质询权 民进党立委要求韩国瑜道歉

台湾立法院长韩国瑜星期五（3月15日）主持院会时被质疑刻意没收立委的质询权，民进党立委要求韩国瑜道歉。

综合台湾《经济日报》《中国时报》和菱传媒等报道，韩国瑜星期五下午主持立法院经济组质询，邀请行政院长陈建仁受询。

下午2时30分质询开始时，由于前两名立委临时改为书面质询，韩国瑜依据名单顺序唱名排在后方的国民党立委罗明才等七名立委，但七名立委都未料到前方立委缺席，均未到场被视为弃权。

依照惯例，排定在当天质询的立委通常是在上一位立委质询结束前才到场。但罗明才等包括接下来准备质询的立委都没有预期上一位质询的立委缺席，无法临时赶到现场。

韩国瑜唱名完排定质询的立委名单后，下午2时38分宣布院会休息。多名赶到的民进党立委向韩国瑜抗议，但不被韩国瑜接受，仅说“陈（建仁）院长辛苦了、委员辛苦了”，便转头离开现场。

眼见抗议无效后，六名民进党立委洪申翰、邱志伟、郭国文、赖惠员、陈冠廷、林楚茵在立法院党团举行记者会，抨击韩国瑜没收立委质询权，要韩国瑜“还我质询”。

洪申翰称，这是立法院10多年从没看过的荒谬场景，他被议事处通知下午3时到议场，但因罗明才未到场，所以就被跳过，而且当天所有立委的质询权都被跳过。

但国民党立院党团发布声明说，民进党立委批评依议事规则主持的韩国瑜没有道理，只显示民进党立委未到场准备、为骂而骂。

民进党团则发布声明还原事发经过称，院方上午11时40分就已收到陈亭妃改书面质询，理应第一时间更新议场屏幕资讯。但院方迟至下午2时10分才更新屏幕，也没有及时提醒第一位质询的罗明才，导致罗明才未及时赶到。

声明称，事实上立法院秘书长周万来在旁提醒韩国瑜可先作休息，避免影响立委质询权，但韩国瑜未采纳建议，径自将排序于后的洪申翰、邱志伟、郭国文、赖惠员、涂权吉、陈冠廷、林楚茵唱名跳过，没收七位立委的质询权。

声明称，希望韩国瑜尊重立委质询权，尽速召开朝野协商，谋求解决与补救之道。

对此，韩国瑜表示，愿意协助尽速邀集三党团总召协商，寻求妥适处理方式。