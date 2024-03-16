中国大陆公布海警船在金门水域执法巡查画面

中国大陆海警船在金门禁限制水域开展执法巡查后，公布海警船巡查的相关画面，施压意味浓厚。

中国大陆央视旗下的“玉渊谭天”星期五（3月15日）晚公布一段长15秒的视频显示，大陆海警人员用广播向台湾海巡舰喊话称：“我是中国海警，请通报你船出发港、目的港，和来此海域目的。”

视频还显示大陆海警人员正用望远镜监控台湾海巡舰艇。

据台湾《联合报》报道，画面中的台湾海巡舰是PP-10083艇，是台船公司为海洋委员会海巡署舰队分署所建造的100吨级巡防救难艇，船身还有“T”字型海巡涂装，主要部署于金门水域。

“中国海警”微信公众号星期五消息，福建省海警船星期五在金门南面附近海域开展执法巡查，并称这是为了“维护包括台湾在内的中国渔民合法正当权益和生命财产安全”。

台湾《中国时报》称，大陆海警船当时已进入金门南面禁限制水域内，距离金门西南方约3.2海里（5.9公里），距离东南方约3海里（5.6公里），这也是大陆军警船舰首次进入台方禁限制水域。

台湾海巡署发新闻稿称，当天下午2时46分发现四艘中国大陆海警船在金门西南方海域航入金门禁限制水域，海巡艇全程严密伴航、广播驱离与监控，直到大陆海警船航出禁限制水域。

中国大陆国台办发言人陈斌华表示，大陆“对民进党当局无视大陆渔民生命财产安全、伤害两岸同胞感情的粗暴行径决不容忍、绝不姑息”，大陆方面保留采取进一步措施的权利，一切后果由民进党承担。

中国大陆海警船进入金门禁限制水域巡查之际，金门和马祖附近的海域接连发生大陆船员落海意外，两岸搜救人员正开展联合搜救行动。