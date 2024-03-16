李强主持国务院会议：集中精力稳预期稳增长

中国总理李强提出，要集中精力稳预期稳增长，强化政策组合拳效应，以实际行动和积极成效向社会传递信心。

据央视新闻报道，李强星期五（3月15日）主持召开国务院第四次全体会议，对落实国务院2024年工作进行部署。

李强说，中国国家主席习近平在全国两会（全国人大、政协年会）期间的讲话具有很强的思想性、指导性、针对性，要切实贯彻到政府实际工作中，并转化为深化改革、破解难题、推动发展的强大动力。

李强说，中央经济工作会议和《政府工作报告》明确的任务，就是今年国务院工作的重点，要集中精力稳预期稳增长，强化政策组合拳效应，加大政策支持和服务保障力度；坚定不移转方式增动能，强化企业科技创新主体地位，推动传统产业转型升级，因地制宜发展新质生产力。

李强要求以更大决心和力度深化改革开放，加快既定任务落地，及时谋划新举措，鼓励基层发挥首创精神。同时要稳妥有序化解重点领域风险，把风险处置和推动高质量发展更好结合起来，及时出手处置苗头性问题，统筹推进各领域风险化解。

李强还提到，要切实做好保障和改善民生工作，落实落细基本民生保障措施，兜住兜牢民生底线，推动形成发展经济和改善民生的良性循环；大力提升抓落实的效能，严格落实责任，压茬推进工作，确保抓落实的最终效果符合党中央决策意图、顺应人民群众期待。