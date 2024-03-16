陈鸣波接任中国航天科技集团董事长

重庆市常务副市长陈鸣波出任新职，接任中国航天科技集团有限公司董事长、党组书记。

据中国航天科技集团官网消息，中国航天科技集团有限公司星期五（3月15日）召开中层以上管理人员大会。中共中央组织部有关负责人宣布了中央关于中国航天科技集团有限公司董事长、党组书记任职的决定：陈鸣波任中国航天科技集团有限公司董事长、党组书记。相关职务任命，按有关法律和章程的规定办理。

陈鸣波此前担任重庆市委常委，市政府常务副市长、党组副书记。

公开资料显示，出生于1968年11月的陈鸣波是浙江奉化人，曾在上海工作近30年，担任过上海市科学技术委员会副主任、上海市科学技术工作委员会副书记等职，2014年任上海市浦东新区副区长，市临港地区开发建设管委会党组书记、常务副主任，2016年任上海市经济和信息化工作委员会党委副书记、主任。

2018年11月，陈鸣波任上海市政府副秘书长，2019年4月兼任上海推进科技创新中心建设办公室常务副主任。

2022年3月，陈鸣波跨省履新，升任重庆市委常委，同年6月获任重庆市副市长。去年1月重庆市政府换届时，陈鸣波成为排名第一的副市长，随后出任重庆市常务副市长，负责发展改革、财政、生态环境、应急管理和安全生产、国资监管等方面工作。

此前担任中国航天科技集团董事长、党组书记的吴燕生，去年12月和中国兵器工业集团有限公司董事长刘石泉、中国航天科工集团有限公司副总经理王长青一起，被撤销全国政协委员资格。

今年1月底，中国运载火箭技术研究院原院长王小军被撤销全国政协委员资格。

全国政协常委会会议本月2日追认关于撤销吴燕生、刘石泉、王长青、王小军的全国政协委员资格的决定。