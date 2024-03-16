中国政府据报要求电动车企大幅采购本土芯片

中国政府据报已要求比亚迪等电动车企大幅采购国内汽车芯片，以减少对西方依赖、并提振国内半导体产业。

彭博社星期五（3月15日）引述要求匿名的知情人士称，中国工业和信息化部今年已要求中国电动车企业加大购买国产零部件，加快采用中国芯片。

知情人士称，中国工信部原先已设下一个非正式目标，即要求车企在2025年前将他们采购的本土芯片扩大至总采购量的五分之一，但当局觉得这一进度还不够快，如今直接下令车企尽可能避免使用进口芯片。

比亚迪等中国车企一直以来都从国外厂商采购各种零部件，包括电力管理芯片、微控制器和显示板等。从电动车巨头比亚迪到蔚来汽车等新秀，都依赖英伟达的处理器来协调其超联网汽车的功能。

知情人士说，这项指令意味着海外芯片公司必须通过中芯国际、华虹等本土芯片厂来生产芯片，将给英伟达、德州仪器等外资在华业务带来不确定性。

一名消息人士说，在最近举行的一家中国知名车企的招标会上，尽管一家外企的报价比中标价低30％，依然没能取得合同。

报道称，这些事态反映出，中国政府正加大力度提振本国科技行业，以回应美国的科技“卡脖子”行动。尽管北京知道国内芯片产业远远落后于外国竞争对手，但这对支撑中国经济和维持地缘政治优势至关重要。

华盛顿正对进口自中国的电动车开展调查，华盛顿担心中国电动车将给国内带来潜在的数据和网络安全风险。