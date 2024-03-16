习近平《求是》刊文：全面从严治党不应让人畏首畏尾

中共总书记习近平在即将出版的《求是》杂志文章中说，全面从严治党不是要把人管死、让人畏首畏尾，而是要通过立规矩、正风气，营造积极健康的政治生态和良好环境。

据新华社星期五（3月15日）报道，3月16日出版的第6期《求是》杂志将发表习近平文章《时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，把党的伟大自我革命进行到底》。

文章写道，中国共产党在世界上人口最多的国家长期执政，历史久、人数多、规模大，“既有办大事、建伟业的巨大优势，也面临治党治国的特殊难题”。

文章称，需要进一步研究解决的几大难题包括：如何始终不忘初心、牢记使命，如何始终统一思想、统一意志、统一行动，如何始终具备强大的执政能力和领导水平，如何始终保持干事创业精神状态，如何始终能够及时发现和解决自身存在的问题，如何始终保持风清气正的政治生态。

文章指出，解决好上述难题，是全面从严治党适应新形势新要求必须啃下的硬骨头；一定要把全面从严治党作为中共的长期战略、永恒课题，发扬彻底的自我革命精神，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，把中共的伟大自我革命进行到底。

但文章强调，全面从严治党的目的不是要把人管死，让人瞻前顾后、畏首畏尾，搞成暮气沉沉、无所作为的一潭死水，而是要通过明方向、立规矩、正风气、强免疫，营造积极健康、干事创业的政治生态和良好环境。要坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，更好激发党员、干部的积极性、主动性、创造性。

在今年1月召开的二十届中共中央纪委第三次全体会议上，习近平强调，中共过去10年的反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，但面对依然严峻复杂的形势，反腐败绝不能回头、不能松懈、不能慈悲。他要求深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，包括金融、国企、能源、医药和基建工程等。