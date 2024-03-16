朱立伦冷回蔡英文会面邀请 台媒：党内反弹或成阻力

台湾总统蔡英文在大年初一邀请在野两党党魁进行对话，但国民党主席朱立伦至今没有回应蔡英文的会面邀请。有台媒称，朱立伦在组改后面对党内反弹声浪之际，可能不会答应“英伦会”的邀请。

蔡英文星期四（3月14日）在总统府与柯文哲举行两小时会谈，蔡英文以牛肉面招待柯文哲，柯文哲还送上象征民众党的“小草”，上演绿白两党破冰。

但截至星期六（3月16日），朱立伦没有正面回应蔡英文的会面邀请。国民党仅以“将持续讨论适当互动机会”回应，朱立伦星期五（15日）也只表态会选择适当的时机，双方一定可以见面沟通。

柯文哲还一度向朱立伦喊话，称朱立伦没有理由拒绝蔡英文的邀约。

台湾《联合报》报道称，朱立伦决定合并黄复兴党部招致党内强烈的反弹声浪之际，与蔡英文会面只会给党内改革增添阻力。

党内人士也认为，蔡英文执政八年来朝野对立加剧，“临去前才要朝野沟通，只是为了建立历史定位，国民党不必配合起舞”，待候任总统赖清德上任后若有诚意再会面。

国民党文传会主委李彦秀星期五也就此事批评，蔡英文执政七年多来，在任期剩下最后的50天才进行朝野沟通，这是最大的遗憾。她称，期待赖清德未来能与在野党沟通，避免以抹黑、抹红方式处理提案与议案。