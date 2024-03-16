315晚会揭食安问题：淋巴肉制作梅菜扣肉等预制菜

中国央视315晚会曝光安徽阜阳个别企业用未经严格处理的槽头肉制作梅菜扣肉预制菜，当地市场监管部门回应称，已对涉事企业进行查封。

据央视星期五（3月15日）报道，预制菜近年来销售火爆，“梅菜扣肉”成“顶流”，安徽省阜阳市是梅菜扣肉预制菜的主要产区之一。

“3·15晚会”记者接到举报，当地有个别企业用未经严格处理的槽头肉制作梅菜扣肉预制菜。

槽头肉是指猪头与躯干连接部位的肉，由于槽头肉上淋巴较多，也被称为淋巴肉。因为含有大量淋巴结、脂肪瘤和甲状腺，是猪肉中公认品质差、价格低的部位。正常五花肉批发价格在一斤12元（人民币，下同，约2.23新元）左右，而未经严格处理的劣质槽头肉批发价一斤仅3元左右。

记者走访安徽阜阳多个冻品市场，不少商户透露，用处理不干净的劣质槽头肉替代五花肉做梅菜扣肉预制菜，早已是公开的秘密。

记者在当地多个预制菜生产企业看到，车间内摆满用槽头肉做好的熟肉制品。

报道称，在安徽东辉食品科技有限公司的生产车间，几名工人正在对劣质槽头肉上的淋巴结和甲状腺进行整修。经过整修的槽头肉上，腺体依然清晰可见。

该公司负责人称，带甲状腺的槽头肉做熟之后，口感和正常猪肉没有任何区别。但当记者问及吃这种肉是否对身体有伤害，该公司负责人说：“我不吃（带甲状腺体的肉）。”

为保证槽头肉的分量和外观，工人并没有将淋巴结和甲状腺剔除干净。（中国央视）

被“3·15晚会”曝光后，阜阳市市场监督管理局通报称，“3·15晚会”曝光了阜阳市春天食品有限公司、安徽东辉食品科技有限公司、安徽厨先生食品有限公司用未经严格处理的槽头肉制作梅菜扣肉的问题，属地市场监管、公安等联合执法组当即赶至现场，已对涉事企业进行查封，对所有成品半成品及原料等现场封存。涉事企业法定代表人已被公安机关传唤到位。

阜阳市市场监督管理局还称，将立即部署在全市联合开展肉类产品违法犯罪专项整治行动，严厉打击违法违规行为，确保食品质量安全。

安徽省市场监管局也通报称，第一时间派出工作组赴阜阳市现场指导处置工作，并将在全省范围内开展“严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治行动”。

据中国国家市场监督管理总局消息，国务院食安办、公安部、农业农村部、市场监管总局今年将部署开展“严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治行动”，央视报道称，这一整治行动也是对“3·15晚会”的积极回应。