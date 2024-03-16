港反修例期间 12人涉冲入立法会被判囚

2019年7月1日香港反修例运动期间，大批示威者冲入立法会大楼破坏多项设施，12名被告星期六（3月16日）被判刑四年半至六年10个月不等。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”等报道，14名被告涉嫌在2019年7月1日闯入香港立法会大楼参与暴动的案件，星期六在香港西九龙裁判法院开庭。

案情指，2019年7月1日下午1时30分，有逾千名示威者在立法会大楼外集结，他们用铁笼车、铁枝等物品冲击大楼外玻璃幕墙。当天下午6时，更有数百名示威者无视立法会秘书处发出的“红色警示”闯入立法会大楼，在会议厅进行破坏，直至凌晨防暴警察进入立法会清场，所有示威者才离开。

区院暂委法官李志豪称，此案极其严重，所涉暴动发生在具独特的制宪地位和象征意义的立法会发生，示威者以极其侮辱和挑衅的行为针对香港特区政府，包括撕毁香港《基本法》文本和展示英国殖民地时期旗帜，意图削弱、推翻香港宪制，更对法治造成冲击。

李志豪说，示威者肆意破坏的立法会历时数月才完成修复，并耗资3600万元（港元，下同，615万新元）维修，更对社会造成影响深远，事后引发一连串暴动，令社会陷入动荡不安。

被判监禁的12人中，香港艺人王宗尧被判六年两个月、港大学生会前会长孙晓岚被判四年九个月、民运人士邹家成被判监五年一个月、民运人士刘颖匡被判四年六个月。

其中示威者林锦均被判六年10个月监禁，是本案判处最重的一人。李志豪称，林锦均参与立法会大楼外的暴动，其行为还引发立法会占领事件。

此外，有两名涉案记者——城大编委会记者黄家豪以及网媒记者马启聪在法庭辩护称，当天是以记者身份留在现场拍摄及采访。法官因此判处两人暴动罪不成立，但“非法进入会议厅”罪罪成，分别罚款1000元和1500元。

本案在2023年5月开审，因涉案人数众多，移师至香港西九龙裁判法院开庭。审讯持续至去年11月，并押后至今年2月裁决。