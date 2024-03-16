澳总理：将在堪培拉与中国外长讨论葡萄酒关税问题

中国外交部长王毅即将访澳之际，澳大利亚总理阿尔巴尼斯称，他下周在堪培拉会见王毅时，将把取消中国对澳大利亚葡萄酒的关税列入会谈议程。

据路透社报道，阿尔巴尼斯星期六（3月16日）在澳大利亚葡萄酒的主要生产州、南澳州首府阿德莱德接受澳洲媒体采访时说：“下周我们将在堪培拉接待王毅外长，我期待着与外长进行进一步讨论。”

阿尔巴尼斯还说，预计中国将在未来几周内做出开放葡萄酒市场的决定，并称这对两国来说是“双赢”的局面，“对话会带来理解，也使我们两国都受益。澳大利亚将从消除这些障碍所带来的经济活动中受益。”

中国外交部星期四（14日）发布王毅将于3月17日至21日对新西兰、澳大利亚进行正式访问的消息。访澳期间，王毅将同澳大利亚外长黄英贤举行第七轮中澳外交与战略对话。

路透社此前报道，阿尔巴尼斯星期四在媒体吹风会上称，期待王毅下周访澳期间与他会面。

阿尔巴尼斯并称，澳大利亚近几个月来在消除与中国这个最大贸易伙伴之间的贸易障碍方面，取得了“显著进展”。

澳大利亚贸易部长法雷尔3月10日称，中国将在3月底前完成针对澳洲葡萄酒关税措施的复审工作。中国驻澳大利亚大使肖千隔天说，中国对澳大利亚葡萄酒关税的复审调查进展顺利，但并未证实法雷尔的说法。