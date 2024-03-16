甘肃天水麻辣烫火爆“出圈”

继淄博烧烤、哈尔滨冰雪游后，甘肃天水麻辣烫爆红，相关词条多次登上社交平台热搜榜，当地也开启全城“保姆式”宠粉模式。

天水市秦州区融媒体中心3月1日发布的一篇文章介绍，天水网友“一杯凉白开”2月13日在短视频平台发布一段自拍的麻辣烫视频，由于视频中麻辣烫色泽诱人、热辣滚烫，短时间内得到118万赞，被169万网友分享，网友纷纷问询“这是哪里的麻辣烫”。

文章称，天水麻辣烫的高人气吸引了众多美食达人的关注，多名“网红”亲历天水打卡、探店，助推天水麻辣烫被更多人知晓。

据澎湃新闻报道，以“天水麻辣烫”为关键词的百度搜索指数在3月13日-3月14日迎来指数级增长，从0飙升至10355。

“央广网”微信公众号称，有博主从西安开了300多公里到甘肃天水，专程打卡麻辣烫。还有南方游客因为刷到甘肃麻辣烫的视频，跨越1668公里，转了三趟车到达甘肃天水。

另据湖北经视报道，有游客从新疆专程到天水吃麻辣烫。他说：“都要排队，最长的一家，我排了5个小时才吃上。最喜欢的就是麻辣烫的辣子，很带劲，还有那一口手擀粉。”

天水市融媒体中心3月13日刊发文章解读称，天水麻辣烫的精华不仅在于油泼辣子的浓郁咸香、花椒的麻麻清香，也在于粉条挂足汁水的卖相，而这些全都是天水本地的风物所成就的。

据“甘肃日报”微信公众号报道，天水麻辣烫火爆“出圈”后，当地人自发组织车队免费接送游客，连夜清扫城市、刷新墙面、翻新道路，当地还开通了“麻辣烫专线”、举办麻辣烫“吃货节”等。

为进一步规范餐饮服务，天水市麦积区市场监督管理局3月13日发布《关于规范全区“麻辣烫”等餐饮服务经营者的告知书》，对食品安全、价格、服务等做出规范。

甘肃省委机关报《甘肃日报》星期六（3月16日）刊文说，天水麻辣烫“火爆出圈”，看似偶然，实则必然。

文章写道，火爆背后的“流量密码”除了食材优质、味道可口，还与天水自身的努力密不可分，它见证了基础设施完善、服务质量优化、旅游业态创新的提质升级，而前辈“网红城市”积累下来的“宠粉”经验，天水学得用心、做得到位、诚意十足。

文章说，面对令人羡慕的“泼天富贵”，甘肃省内各地也要认真借鉴天水经验，因地制宜挖掘地域特色，努力打造属于自己的“高光时刻”。