标普将万科列入负面信用观察名单

国际评级机构标普将万科列入负面信用观察名单，认为楼市疲弱和融资环境的恶化，将冲击这家中国房地产巨头的流动性和竞争地位。

综合香港《明报》《经济日报》和路透社报道，标普全球评级（S&P Global Ratings）星期五（3月15日）宣布将万科的BBB+评级从之前的“稳定展望”下调至“负面观察”。

标普认为，中国楼市的疲弱和融资环境的恶化，可能会冲击万科的流动性、杠杆率和竞争地位；万科境内债券价格的大幅波动，也可能影响万科的再融资能力。

标普说，今年第一季度，万科利用内部资源偿还约20亿元（人民币，下同，3.72亿新元）的境内债券，但万科在前年和去年分别偿还到期境内债券约45亿元和56亿元。

标普提到，虽然预计万科今年经营现金流的使用量，会因建设支出减少而下滑。但万科今年1月至2月的销售额介乎140亿元至190亿元，同比下跌43%，将令其经营现金流录得净流出。

万科是中国仅有的几家拥有投资级信用评级的开发商之一。随着中国楼市低迷导致多家房企相继爆雷后，万科去年10月起也多次传出深陷债务危机。

国际评级机构穆迪上星期也将万科的投资评级从Baa3下调至Ba1，意味着万科目前属于“非投资级别”，即所谓的“垃圾债券”。

穆迪预计，受合同销售下降、融资不确定性上升影响，万科的信用指标、财务灵活性和流动性缓冲将在未来12到18个月内减弱。