台湾海巡：大陆海警船今早再入金门禁限制水域

台湾海巡署称，中国大陆海警星期六（3月16日）上午再度出动四艘航舰编队，航入金门禁限制水域。

据台湾中时新闻网报道，台湾海巡署称，大陆海警星期六上午8时54分，出动14608、2202、2203、14604等四艘航舰编队航入金门禁限制水域，海巡署立即遣巡防艇对应平行监控，也对大陆海警船进行广播驱离，直至10时6分离开台湾海域。

海巡署称，金门海巡单位本着人道救援及人溺己溺精神，持续投入大量海上能量，积极协助3月14日陆籍渔船“闽龙渔61222号”在东碇海域沉没的搜救工作。

海巡署表示，台方水域海上交通过往船只频繁，又多属狭窄水域，大陆此举严重影响海上交通秩序及安全，为免肇生海事事故，呼吁停止类似行为，确保海上航行安全，并将海上能量投入搜救工作，尽早完成搜救行动。

据报道，“闽龙渔61222号”两名落海失踪的大陆籍船员，经过近48小时的搜寻仍无音讯，距离黄金救援72小时的时限越来越近，两岸救援团队今日持续进行扩大搜救。

福建海警星期五（15日）组织舰艇编队在金门南面附近海域开展执法巡查，并称是为“维护包括台湾在内的中国渔民合法正当权益和生命财产安全”。

台湾《中国时报》称，大陆海警船当时已进入金门南面禁限制水域内，距离金门西南方约3.2海里（5.9公里），距离东南方约3海里（5.6公里），这也是大陆军警船舰首次进入台方禁限制水域。