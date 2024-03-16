中国要求印方停止采取令边境问题复杂化举动

针对有报道指印度在阿鲁纳恰尔邦开通色拉隧道强化印军备战水平，并已在中印边境新部署一万名士兵，中国国防部发言人回应，中方要求印方停止采取令边界问题复杂化举动，切实维护边境地区和平稳定。

中国国防部新闻发言人张晓刚星期五（3月15日）在例行记者会上说，藏南地区是中国的固有领土，中方从不承认并坚决反对印方非法设立的所谓“阿鲁纳恰尔邦”。

张晓刚指出，当前中印边境局势总体稳定，双方通过外交和军事渠道，就解决彼此关切的边境现地问题保持着有效沟通。印方有关举动有悖于双方为缓和边境局势所作的努力，不利于维护边境地区和平与安宁。

张晓刚强调，中方要求印方停止采取任何导致边界问题复杂化的举动，切实维护边境地区和平稳定。中国军队始终保持高度戒备，坚决捍卫国家主权和领土完整。

路透社3月8日引述印度媒体报道，印度已把驻守西部边境的一万名士兵，调派到中国与印度北阿坎德邦（Uttarakhand）和喜马偕尔邦（Himachal Pradesh）长达532公里的边界线驻守。

中印两国此前同意通过军事和外交管道保持对话。中印军方上月举行最新一轮军长级会谈。

中国外交部3月11日在例行记者会上回应时强调，中印边界问题尚未解决，印度无权擅自对藏南地区进行开发。中国政府从不承认并坚决反对印度非法设立的所谓“阿鲁纳恰尔邦”。