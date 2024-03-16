小米创始人雷军喊话：要为中国汽车全面崛起奋斗

中国手机商小米集团官宣本月底将会交付新能源车的消息后，小米创始人雷军喊话，将为中国汽车工业全面崛起而奋斗。

雷军星期五（3月15日）在微博发文说，小米汽车将通过15年到20年的努力，成为全球前五的汽车厂商，为中国汽车工业全面崛起而奋斗。

小米首款车型SU7将在3月28日正式上市，这一消息备受中国汽车业界高度关注，尤其小米进军车市将如何影响整体中国的电动车价格和竞争态势。

雷军在宣布SU7上市后，便要求小米团队要做到“发布即交付，交付即上量”。

雷军此前在贴文中披露，近期主要忙三件事：第一，小米汽车第一批29城的交付中心、销售门店和服务网点开业，同时确定第二批城市的选址；第二，在保证质量的前提下，尽快提升工厂产能；第三，准备小米SU7发布会。

据第一财经网报道，雷军星期二（3月12日）谈及电动车市场竞争时称，目前电动车行业竞争非常激烈，但小米汽车有信心打开市场，并已做好充分准备。

雷军认为，小米汽车需要做出点不一样的东西，最重要的是智能科技。

此外，目前市场也在关注小米新款汽车的售价。在激烈的竞争环境下，中国车企此前已发动多轮价格战。

不过，雷军此前受访时说，“不要喊9万9了，不可能的！”他表示，小米汽车拥有不逊于特斯拉Model S的性能指标，“但凡有这种表现和配置的，都得40万以上！所以14万9也不用再讲了，还是要尊重一下科技啊！”

他说：“（小米SU7）定价可能确实会有点贵，我们会在小米汽车正式产品发布会上公布。”