河北三中学生涉嫌杀害同学被刑拘

中国河北省邯郸市三名中学生涉嫌杀害同班同学，目前已被刑事拘留。

综合《新京报》、澎湃新闻和央广网报道，河北省邯郸市肥乡区13岁初中生王某某上星期天（3月10日）下午失联。王某某家属称，王某某的遗体星期一（11日）被发现埋在北营村南侧的废弃蔬菜大棚内，涉嫌杀害他的是三名不满14岁的同班同学。

河北省邯郸市肥乡区张庄村委会书记星期三（13日）证实，初中生王某某被杀害属实，公安部门已将三名嫌疑人抓获。肥乡区公安局受访时说，案件正在处理中。当地警方称，三名嫌疑人因涉嫌故意杀人，目前已被刑事拘留。

死者家属希望当局能严惩嫌疑人，法律学者认为，最高检是否核准追诉，将是三名未成年犯罪嫌疑人能否负刑事责任的关键。

根据2020年12月通过、2021年3月1日起施行的《中华人民共和国刑法修正案（十一）》， 已满12周岁不满14周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。

北京师范大学法学院副教授苏明月解释，上述修正案将最低刑事责任年龄从14岁降至12岁，并附加了最高检可核准追诉的条件，意味着只有经过最高检核准追诉，案件才能进入刑事司法程序，由法院经过审判定罪量刑。

苏明月说，由于未成年人不适用死刑，如果构成重罪且情节极其恶劣，最高可被判处无期徒刑，送入未成年人管教所（相当于未成年人监狱）服刑。