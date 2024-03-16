四川雅江发生山火 暂无人员伤亡

中国四川省甘孜州雅江县呷拉镇白孜村发生一起森林火灾，目前暂无人员伤亡报告。四川省森防指办公室已启动森林草原火灾应急预案四级响应，有些区域已停电。

中国央视新闻星期六（3月16日）引述中国消防救援局消息报道，甘孜州雅江县呷拉镇白孜村星期五（15日）下午5时许发生一起森林火灾。火灾发生后，当地消防力量已赶赴现场扑救，并紧急疏散受山火威胁的附近群众。当前无人员伤亡报告，周边无重要设施。

据报道，火场在星期六下午2时30分突起大风，瞬时风力达八级以上，火场东线因大风引起复燃，迅速向东北方向蔓延并越过多个山头。浓烟遮蔽整个火场，无法抵近观察，火场内形势危险复杂，现场扑火人员紧急撤离至安全区域。

据悉，当地有些区域已发生停电。应急、消防人员正在全力扑救大火。

澎湃新闻引述四川省森林消防总队消息报道，四川省森林消防总队出动98辆消防车，545名消防救援人员参与扑救。

四川在线引述四川省应急管理厅消息报道，火情发生后，四川省应急管理厅迅速启动应急响应，第一时间调度甘孜州和雅江县，会商研究制定处置措施，派出工作组赶赴现场指导处置。

据报道，四川省森防指办目前已启动森林草原火灾应急预案四级响应，投入现场扑救力量735人，途中增援力量427人，执行空中扑救任务直升机七架，正全力开展扑救工作。