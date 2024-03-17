港府批BBC有关立法会冲击案判决报道抹黑国安法

英国广播公司（BBC）星期六（3月16日）报道立法会冲击案件判决时说，《香港国安法》使检控示威者变得更容易，港府批评该报道抹黑香港特区维护国家安全法律。

综合香港《南华早报》和《明报》报道，BBC在报道中说，《香港国安法》因2019年的反修例抗争事件而出现，并称这项法律使检控示威者变得更容易，也削弱香港的自治权。

BBC后来更新了这则报道，并说在《香港国安法》下，较大范围的异议举措被视为违法。BBC也写道，更新的目的是要澄清《香港国安法》细节。

香港特区政府在BBC的报道刊登后，批评“英国广播公司一篇有关2019年‘黑暴’示威者被判囚的报道，以虚假指控抹黑特区维护国家安全法律”，对此表示不满和谴责。

特区政府发言人说：“《香港国安法》第一条已清楚订明制定该法的目的，是为坚定不移并全面准确贯彻‘一国两制’、‘港人治港’、高度自治的方针。报道全然无视有关条文，便以虚假指控诋毁《香港国安法》削弱香港的自治权，特区政府有必要指正。”

发言人也说：“以虚假指控报道企图转移焦点，令人误以为《香港国安法》立法目的是为‘更容易检控示威者’，令人对该法产生负面印象。”

香港法院就反修例抗争期间立法会被冲击案件作出判决，12名被告暴动罪成，判入狱54个月20天至82个月不等。