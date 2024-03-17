台军首批恢复一年制义务役男 明起接受期末鉴测

台湾国防部因应防卫实需恢复征集一年期义务役男，首批655名役男1月25日入伍，接受为期八个星期的入伍训练，星期一（3月18日）起将进行期末鉴测考核；他们将接受体能战技、步枪鉴定射击、战伤救护等项目。

综合《自由时报》、中央社、Newtalk新闻报道，台湾国防部今年一共征集9127名一年期义务役男，每名役男入伍后，都须接受八个星期的入伍训练，并从星期一起至下星期五（3月22日）进行期末鉴测。

台湾国防部规划，新训期末鉴测的项目包括既有的体能战技、步枪鉴定射击、综合战斗教练测验，也新增战术行军、野外宿营、震撼教育、战伤救护等项目。

其中，震撼教育为一项重新实施的仿真训练，役男须在营区讯场内陆续攀越障碍物，且施训者会不断射击机枪空包弹、引爆炸药，让役男更熟悉战场实际情形。

报道称，新训期末鉴测不只攸关役男的专长认证，也影响实际待遇。台湾国防部早前说，若期末鉴测不合格的役男，将接受一个星期的留训，针对不合格项目实施辅训与补测；假如经补测后总评仍不合格，则不核发专长证书，也不得支领每月1万零800元新台币（约457新元）专业加给。此外，仍必须到部队报到并由部队针对不合格项目进行补测，合格后才能支领专业加给。