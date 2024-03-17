中国百日咳发病率2014年起明显上升

中国疾控中心主任沈洪兵引用数据说，中国百日咳发病率从2014年起呈明显上升趋势，并呼吁外界重视这个呼吸道传染病。

第一财经报道，沈洪兵星期六（3月16日）在2024疫苗与免疫大会上说，除了流感、人禽流感和冠病之外，还有一种已知呼吸道传染病的防控现状需要引起重视，即百日咳。

沈洪兵引用数据称，中国百日咳发病率从2014年起呈明显上升趋势，2022年和2023年全国报告百日咳病例数分别为3万8295例和3万7034例。

澎湃新闻报道，百日咳是由百日咳鲍特菌引起的呼吸道感染性疾病，传染性极强，通过呼吸道飞沫传播，而且可通过咳嗽、打喷嚏或长时间共用呼吸空间传播。感染者以长时间的阵发性、痉挛性咳嗽为主要临床症状，因咳嗽时间可长达两至三个月，故名“百日咳”。

在20世纪60年代之前，中国百日咳年报告发病率为100至200/10万，是一个发病率较高的疾病，但是自从60年代中国开始接种百日咳疫苗，并于1978年将百白破疫苗纳入儿童计划免疫后，百日咳的发病率就大幅下降，2006年至2010年百日咳的年均报告发病率已降至0.2/10万。

但是在保持多年的低发病率后，近年来其发病率再次呈上升趋势，部分地区甚至出现暴发，国际上称之为“百日咳再现”。

沈洪兵说：“接种疫苗可以降低重症和死亡风险。但无论是疫苗接种还是自然感染，均不能获得终身保护。”

第一财经引述一名未具名的中国北方地区地方疾控人士说，从数据上来看，与全球多国相比，中国百日咳发病率上升趋势较为滞后，这可能是因为此前的发病风险被低估。其一，受制于实验室检测条件，中国此前只有少数地区的大型医院具有检测能力；其二，地方层面开始对百日咳加强监测，源于国外相关文献报道，中国百日咳社区监测网络的搭建时间较晚。