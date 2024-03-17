甘肃天水：努力实现一碗麻辣烫推动天水大发展

继淄博烧烤、哈尔滨冰雪游后，中国甘肃天水麻辣烫也爆红。天水市官方为此召开会议，呼吁全市上下要把握机遇，努力实现“一碗麻辣烫推动天水大发展”。

据新天水报道，中共天水市委书记冯文戈星期六（3月16日）主持召开“天水麻辣烫”服务保障工作推进会议。

会议认为，天水麻辣烫火爆出圈，既是扩大城市知名度的难得机遇，更是考验服务水平和保障能力的实践实战。全市上下要把握机遇、乘势而上、全员行动，拿出十足诚意，下足精细功夫，周密安排、精心准备，全力做好各项服务保障工作，努力实现一碗麻辣烫推动天水大发展。

会议强调，要坚持游客至上，以游客需求为出发点，以游客的满意度、体验感为最高追求，增加旅游供给，提升服务品质，全力打造消费新热点、新场景，让小资源持续释放大效应。

会议也提出，要抓牢抓实抓细安全生产工作，强化交通安全、食品安全、消防安全管理，全面排查整治风险隐患，坚决遏制各类旅游安全事故发生。要加强对机场、车站、城市广场、商业街区、旅游景点，特别是麻辣烫店等重点场所的环境卫生整治，持续做好重点区域、重点街区美化亮化。

会议也强调，要进一步加大监管力度，规范旅游市场秩序，加强服务行业监管，积极回应游客诉求，用暖心善意的服务、扎实有效的行动、快速解决问题的实效，赢得广大游客的满意认可。要认真做好应急预案，动态研判旅游最大承载量和瞬时最大承载量，全力做好“大客流”应对准备。要全面提升服务管理，最大限度将“流量”变为“留量”。

天水市的麻辣烫在网络平台火爆，吸引全中国各地游客前去品尝。新华社16日报道，携程数据显示，近一个月天水的搜索量较去年同期增长超一倍。