中国去年结婚人数止跌回升 近十年来首次

中国民政部星期五（3月15日）公布的数据显示，2023年中国共办理结婚登记768万对，较2022年增加了84.5万对，同比上涨12.4%；而离婚登记数为259.3万对，较2022年减少28.6万对，同比下降9.9%。

综合金融界和第一财经报道，自从2013年中国结婚人数达到1346.9万对的最高峰后，结婚人数已连续九年下降。根据民政部统计数据，中国的结婚人数在2019年跌破1000万对大关，2021年为763.6万对，跌破800万对大关。2022年，结婚登记数量跌破700万对，为683.3万对，较上一年减少80.3万对，下降约10.5%。

因此，2023年中国结婚人数为近十年来首次回升，并超过了2021年的结婚人数。

从数据看，2023年中国多地结婚登记人数也呈现明显增长，这是近年来的首次回升。其中，江苏省2023年共办理结婚登记45万3852对，较2022年增长约10.08%；安徽省淮北市2023年的结婚登记人数，也同比大幅增长91.87%。

第一财经引述人口专家、广东省政府参事室特约研究员董玉整说，2023年结婚人数的增幅会超过一成，主要是因为2022年尤其是第四季度受冠病疫情等因素影响，一部分人推迟到2023年结婚。同时，疫情期间男女的线下沟通交流，包括恋爱交友等都受到影响。“这种推迟效应是阶段性现象”。

据澎湃新闻报道，甲辰龙年（2024年）是“无春年”，也带来了一定影响。民间称一年中没有“立春”节气的年份为“寡年”，虽然这是阴历和阳历之间历法推演所致，与吉凶祸福、婚丧嫁娶无关，但不少民众还是受社交媒体有关“寡年不适宜结婚”等观点的影响，提前在癸卯兔年（2023年）结婚了。