金门钓客出海失联 中国大陆海警救起

两名金门钓客星期天（3月17日）早上出海钓鱼在附近失联，后来被中国大陆海警救起。

据台湾《联合报》报道，两名失踪钓客分别是吴姓与胡姓男子。他们在17日上午11时半左右搭乘波特船出海，到北碇岛一带钓鱼，后来海雾袭来。

钓客的家属在下午3时多就联系不上他们，并在傍晚6时半通报金门海巡队。

由于海雾笼罩，金门海巡队在晚间无法立刻出海寻找，只能在附近岸际持续用强光与雾笛警示，希望两人能循声光找到回家的路。

消息人士称，两名钓客的家人在星期一（18日）凌晨3、4时接到两人报平安的电话。两人说，因为浓雾迷航，加上船只油料耗尽，船只漂到福建围头一带，被中国大陆海警救起。海巡等单位正在查证这则消息。

不过，县府等单位证实，确实收到两人生还的消息，家属与相关单位正在联系渔会协调渔船，将两人从海上接回。

有钓客称，两人运气不错，现在两岸关系不佳，禁限制水域外都是中国大陆海警，两人迷航幸运获救，不然以星期天晚间的天候与海象状况，现在可能早就凶多吉少。

金厦海域2月发生翻船事故，导致中国大陆渔船上两人死亡，至今仍未善后。

另一艘大陆渔船3月14日在台湾金门东碇岛西南方1.07海里处触礁沉没。马祖附近海域则在同一天发生大陆渔民落海事件。