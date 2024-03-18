陈茂波：构建香港为跨国供应链管理中心 吸引大陆企业赴港设区域总部

香港财政司司长陈茂波发文解释，在最新一份财政预算案中提出，构建香港为跨国供应链管理中心，是为吸引大陆企业赴港设区域总部。

陈茂波星期天（3月17日）在财政司官网发表题为“在变局中寻新机遇”的随笔中写道，近年，国际贸易格局正不断转变。地缘政治局势的发展、全球制造业的分工调整和供应链的重组、加上邻近设备优良港口的涌现，正重塑着企业的生产线布局和出口模式，也影响着香港的出口表现。

陈茂波指出，香港在贸易和多个相关的专业服务基础坚实，具备充足的条件捕捉这些转变带来的机会。当中关键是如何在协助企业加强管理供应链和价值链的过程中，透过聚焦更高效的工商专业服务，为企业的跨国业务创造更高的价值。

他说，这是他在《财政预算案》中提出，将香港建构为跨国供应链管理中心的背后思路。“我们的目标是透过设立单一窗口，为企业提供一站式服务，包括供应链管理、贸易融资、咨询及人才和企业培训等，吸引大陆生产企业赴港设立管理离岸贸易的区域总部”。

陈茂波介绍，据估计目前单是珠三角和长三角便有五万多家中型生产企业，它们当中不少涉及海外业务，并且都有把部分制造工序“走出去”的需要。香港丰富的经验和优良条件，正可服务它们所需。

他提到，大陆企业走出去或海外企业走进来，都需要多方面的资讯，才能为业务开展及供应链布局作出合适的决策和管理。香港贸易发展局一直透过不同计划，支援在港的大陆企业“走出去”，到包括“一带一路”沿线在内的国家设立据点。

陈茂波说，面对国际地缘政治变局，除了大力打造跨国供应链管理中心和贸易融资中心外，港府也正加快推动香港国际创科中心的发展，引进更多重点的创科企业。

他透露，继去年10月公布约有30家重点企业落户或扩展在港的营运，香港本周将迎来第二批约20家企业。连同第一批重点企业，它们将在香港合共投资超过400亿元港元（约68亿新元），创造逾1万3000个就业机会，当中大部分为科研和管理职位。