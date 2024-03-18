四川雅江森林火灾一号火场明火被扑灭

中国四川、云南等地接连发生森林火灾。经救援力量扑救，四川省甘孜藏族自治州雅江县呷拉镇森林火灾一号火场明火已被扑灭。

据央视新闻星期一（3月18日）报道，四川省森林消防总队消息称，经过1200余名救援力量紧张扑救，四川省甘孜藏族自治州雅江县呷拉镇森林火灾扑救进展顺利，一号火场明火扑灭。

消息称，负责一号火场扑救任务的甘孜州森林支队转入清理烟点和站杆、倒木阶段。二号、三号两个火场也按既定计划扑打顺利。

四川省森林消防总队特勤大队及配属雅江、九龙、康定、丹巴专业扑火队在同达村突破火线后，成功阻截二号火场向东北方向蔓延的林火，有效控制了火场进一步扩大蔓延。

增援的四川省森林消防总队攀枝花支队、阿坝支队、凉山支队也已赶到雅江，并于星期一凌晨投入二号火场进行扑救。

据中国新闻网报道，甘孜州森林草原防灭火指挥部介绍，截至星期天（3月17日）傍晚6时，一号火场位于雅江县城西南侧，火场西线有一条连续火线约三公里，向西北方向发展；二号火场位于雅江县城东北侧，有可见断续火线约20公里，分别向东北和西北方向发展；三号火场位于雅江县城西北侧，东线已无明火，其余各线有一条断续火线约四至五公里，向西蔓延，为火势发展重点方向。

另据澎湃新闻，截至3月17日晚上，中国国家综合性消防救援队伍共动用2230余人全力扑救四川省甘孜州雅江县、康定市森林火灾，其中，四川森林消防总队950余人、云南森林消防总队750余人、四川消防救援总队530余人。

此外，应急管理部南方航空护林总站已投入八架直升机，周边省份航空救援直升机已做好增援准备。