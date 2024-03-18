时隔一个半月 伊斯瓦蒂尼再派团访台

台湾外交部欢迎伊斯瓦蒂尼总理戴罗素率团访台。这是继伊斯瓦蒂尼外长戴柏莉1月31日访台后，伊斯瓦蒂尼再次派团访问台湾。

据台湾外交部官网消息，台湾非洲唯一邦交国伊斯瓦蒂尼（Eswatini，前称斯威士兰，台译史瓦帝尼）总理戴罗素（Russell Dlamini）伉俪应台政府邀请，在星期一（3月18日）率团抵台访问，外交部表达诚挚欢迎。

这是戴罗素自去年11月接任伊斯瓦蒂尼总理后首次访台，访问团成员除总理夫人琵莉蕾（Philile Dlamini）外，还包括伊斯瓦蒂尼天然资源暨能源部部长隆寇凯拉亲王（H.R.H. Prince Lonkhokhela）与夫人伊梅妲（Inkhosikati LaMabuza Emelda），以及总理府政务次长史都华（Bertram Stewart）等。

台湾正副总统蔡英文和赖清德，以及行政院院长陈建仁将分别与伊斯瓦蒂尼总理戴罗素会面，外交部长吴钊燮也将设宴款待。

此外，伊斯瓦蒂尼总理戴罗素还将参访台湾中油股份有限公司桃园炼油厂及台湾世曦工程顾问股份有限公司等企业，讨论台湾协助伊斯瓦蒂尼兴建战略储油槽等合作计划细节。

戴罗素也将出席外交部及对外贸易发展协会于星期三（20日）下午在台北喜来登大饭店举办的伊斯瓦蒂尼投资商机说明会，向台湾业者介绍伊斯瓦蒂尼在非洲优越的地理位置以及具有各项关税优惠的优势，邀请台商选择将伊斯瓦蒂尼作为拓销非洲的产品基地。

戴罗素访问团此行也将搭乘高铁前往台南，参访成功大学及该校防灾研究中心，以及参观台南台钢猎鹰篮球队主场馆。

继伊斯瓦蒂尼外交暨国际合作部部长戴柏莉（Pholile Shakantu）今年1月31日访台后，伊斯瓦蒂尼政府最高行政首长戴罗素在短期内率团访台，彰显台伊的坚实邦谊。台外交部将持续与伊国政府密切合作，深化台伊在所有领域的互动交流，以增进两地人民的共同福祉。

蔡英文曾在去年9月访问伊斯瓦蒂尼，当时戴柏莉担任随侍部长，全程陪同蔡英文各项参访行程。