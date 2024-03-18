中国工程院院士、积水潭医院原院长田伟被查

中国医疗反腐风暴持续，中国工程院院士、积水潭医院原院长田伟据报因涉嫌贪腐被带走调查。

经济观察网引述多个权威消息源报道，田伟于今年3月12日左右，因涉嫌贪腐被带走调查。

多位医疗行业人士称，田伟在骨科领域影响力巨大，是这一细分学科中最著名的专家之一。

接近案件调查的人士说，在春节之前，纪委监察部门曾对是否要带走调查田伟进行过评估，“最终还是决定抓了他”。该人士称，田伟被调查一事，是中国医疗反腐领域“标志性的案件”。

中国自去年展开医疗反腐，国家卫生健康委员会等10部门去年7月21日联合召开会议，部署开展为期一年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。各级医疗系统中，大批公职人员、医院高管、药企高层被调查。今年医药反腐高压态势不减，已有两个省医疗保障局原局长落马。

公开信息显示，田伟1959年2月出生于北京，1983年从北京医学院（现北京大学医学部）毕业；1994年获得日本国立弘前大学医学博士学位；1995年回国后担任北京积水潭医院副院长；1997年在北京积水潭医院创建脊柱外科，并担任脊柱外科主任。

2003年至2020年8月，田伟担任北京积水潭医院党委副书记、院长；2017年担任骨科机器人技术北京市重点实验室主任，9月当选为北京学者；2018年当选为法国国家医学科学院外籍院士；2019年当选为中国工程院院士。

中科院、工程院院士是中国最高学术荣誉。

中国央视曾以《医心向党》为题专访田伟，田伟在节目中讲述了中国自主研发的骨科导航机器人如何让世界震惊。