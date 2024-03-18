中国统计局：中国房地产市场仍在调整转型中

中国统计局说，中国房地产市场目前仍然处于调整转型中，并称优化房地产政策的落实，将有助于房地产市场平稳健康和高质量发展。

据第一财经星期一（3月18日）报道，中国国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华星期一（3月18日）在国新办举行的新闻发布会上，介绍中国2024年1至2月份国民经济运行情况。

刘爱华称，2023年以来，各地区各部门因城施策，优化房地产调控，推动降低房贷成本，积极推进保交楼工作，这些政策的实施，对促进房地产市场的平稳健康发展发挥了积极作用。

今年前两个月，中国全国房地产开发投资同比下降了9%，降幅比上年全年收窄了0.6个百分点。从销售来看，1至2月份，中国新建商品房销售面积同比下降20.5%，销售额下降了29.3%。

价格方面，70个大中城市2月份各线城市的商品住宅销售价格环比降幅总体继续收窄，同比继续下降。

关于零售环节，1至2月份，限上单位家具类零售额同比增长4.6%，建筑及装潢材料类增长了2.1%，较上年12月份有所改善。

中国国家统计局认为，综合这些领域的数据看，房地产市场目前仍然处于调整转型中。

刘爱华称，2024年中共中央经济工作会议和全国两会对优化房地产政策、促进房地产市场平稳健康发展提出了明确要求，要求适应新型城镇化的发展趋势和房地产市场供求关系的变化，加快构建房地产发展新模式，加大保障性住房的建设和供给，完善商品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求。

刘爱华也说，这些政策措施的落实，将有助于房地产市场平稳健康和高质量发展。