中国首艘国产破冰船下月访港

中国首艘国产破冰船将于4月访问香港。

综合《星岛日报》和香港中通社报道，中国第一艘自主建造的极地科考破冰船“雪龙2”号将于4月8日访港五天，期间将在维港海上巡游，以及开放给公众登船参观。

“雪龙2”号访港执委会主席何建宗上星期六（3月16日）在记者会上说，“雪龙1”号曾于20年前访港，但“雪龙2”号未曾访港。他于是在去年10月起推动“雪龙2”号访港，并得到政府各部门和 社会各界的大力支持。“雪龙2”号完成中国第40次南极科考任务后，返程抵达的第一个港口就是香港。

“雪龙2”号筹委会主席、香港立法会议员马逢国介绍，“雪龙2”号将于4月8日正式进入香港，届时将安排隆重的欢迎仪式，首先是海上的巡游，政府多个部门派出船只参与，另有天星小轮和渔船等一同巡游，飞行服务队到时也将到场。

马逢国说，海运码头也将有欢迎仪式，有乐队、舞狮助兴的节目，行政长官、中联办官员，以至国家自然资源部派出的高级官员参与；仪式之后将在伊利沙伯体育馆举行文艺晚会，破冰船员和科学家将与现场观众互动。

据介绍，“雪龙2”号将在4月9日至12日上午，开放予公众和团体登船参观。有兴趣的公众可通过网上平台进行实名登记，预计每天可安排500至1000人登船，共约3000人可参观“雪龙2”号。

船上科学家将在4月9日和10日于香港中文大学举行学术会议，探讨生态环境、气候变化和极地科学等议题。“雪龙2”号科学家也将在4月10日与香港学生对谈，同时会连线到南极“中山站”基地，让学生可以与科学家互动。

“雪龙2”号将于4月12日下午离港，当日将有欢送仪式。而作为活动的延续，委员会将由5月底至12月组织专家应学校的邀请，到不同的中小学进行科普讲座和巡回展览，提高学生对极地和环保的认识。