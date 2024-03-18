王毅：中国愿同新西兰加强战略沟通

中国外交部长王毅称，中国愿意与新西兰加强在国际和地区问题的战略沟通，两国将共同努力，维护地区和世界的和平与稳定。

综合路透社和法新社报道，王毅星期一（3月18日）与新西兰副总理兼外长彼得斯会晤前作出上述表述。

根据中国外交部消息，王毅于3月17日至21日对新西兰、澳大利亚进行正式访问。

这是2017年以来王毅首次访问新西兰、澳洲。同时，也是新西兰2023年10月选出保守党政府以来，王毅与彼得斯的首次会晤，两人曾在去年12月通过电话。

在与彼得斯举行闭门会晤之前，王毅在惠灵顿发表讲话时说，面对变乱交织的国际局势，中国愿意与新西兰加强在国际和地区问题的战略沟通。

他也说，两国将共同努力维护地区和世界的和平与稳定。

新西兰与美国、加拿大、英国和澳大利亚共同组成了“五眼联盟”，共享情报。不过，新西兰一直以来因为对中国的温和立场遭到其他成员国的批评。近年来，新西兰越来越多地公开表示对中国的行动感到担忧。

中国是新西兰最大的贸易伙伴。新西兰外交和贸易部报告称，截至2023年9月，两国双向商品和服务贸易总额为386.7亿新西兰元（约315亿新元）。

王毅说，相信两国关系将继续走在中国与发达国家关系的前列，继续保持健康发展势头。

彼得斯称，此次会议是“反思我们面临的挑战和机遇的宝贵机会” 。

王毅还将与新西兰总理卢克森和贸易部长麦克莱进行简短会面。

王毅本周将飞往堪培拉与澳大利亚外交部长黄英贤进行会谈，以及与澳大利亚商界领袖举行圆桌会议。